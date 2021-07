Le Azzurre del Basket 3×3 sono state battute dagli Stati Uniti nella seconda gara di lunedì all’Aomi Urban Sports Park di Tokyo. Dopo la sconfitta contro il Giappone nella notte, è arrivato il ko contro le americane per 13-17 al termine di una partita combattuta.

D’Alie, Consolini, Filippi e Rulli restano comunque in corsa per la qualificazione ai quarti di finale: martedì Azzurre in campo per l’ultima partita contro la Russia.

OMNISPORT | 26-07-2021 11:30