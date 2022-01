Basket, a Varese parte il toto nomi: Sacchetti dice no alla panchina

12-01-2022 11:34

Si cerca un sostituto per la panchina di Varese. Dopo l’esonero di Vertemati è partuto il tito nomi. Tra i candidati in lizza c’era Meo Sacchetto che però, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe detto di no.

L’allenatore della Nazionale italiana non vorrebbe subentrare a stagione in corso. Tra le alternative si vagliano i nomi di Luca Dalmonte, Roy Rana e Johan Roijakkers. Quest’ultimo, secondo La Prealpina, sarebbe in vantaggio sugli altri.

L’ex di Goettingen e Bamberg, dovrebbe firmare nelle prossime ore il contratto con il club biancorosso.

