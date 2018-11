Basket Awards, premiata Città di Aprilia

La società Rainbow Città di Aprilia è stata premiata mercoledì 15 novembre alla Cerimonia della FIP Lazio.

Nella cornice dell’Aula Magna del CPO “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa nel corso dell’annuale cerimonia di assegnazione dei “Basket Awards 2018”, evento di punta dell’anno sportivo organizzato dal Comitato Regionale Fip Lazio, davanti ad una foltissima platea di intervenuti a rappresentanza di quasi tutte le Società della Regione, dei tanti giovani che si sono affermati sulla scena nazionale e internazionale, oltre che ai personaggi, ai dirigenti, ai tecnici e agli arbitri che si sono distinti nella passata stagione e nel corso delle loro carriere, la società apriliana è stata insignita del “Premio Luciana Calabresi”, premio assegnato alla società che si è distinta nella partecipazione e nella diffusione del minibasket nella Regione Lazio.

Il riconoscimento, condiviso con tutti coloro che a qualsiasi titolo con il proprio lavoro giornaliero hanno contribuito al raggiungimento di tale obiettivo per una delle società più giovani della Provincia di Latina, viene a conclusione di una giornata veramente speciale per tutta la famiglia Rainbow che ha potuto festeggiare anche il fiocco rosa di Giada Bergantini, responsabile del centro minibasket.

Dopo la dedica a Sandro Cardella, i ringraziamenti del Presidente Battaiola, che si è recato insieme agli istruttori nella capitale a ritirare il premio, sono andati a tutti i bambini ed i ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo sul campo da gioco in tante occasioni, tra le quali vale ricordare i Pink Day, la festa regionale, i gran premi in tutte le categorie minibasket, il XV° Torneo Nazionale di Pasqua e Scoiattolando, allo Staff Tecnico, che è cresciuto, allenamento dopo allenamento, infondendo nei bambini un grande senso di appartenenza e trasmissione di valori, che li accompagneranno non solo nel minibasket ma nella vita.

Un doveroso ringraziamento è stato rivolto ai genitori, che in questi tre anni hanno supportato i loro figli e sono stati parte integrante della Società, incoraggiandoli prima nei momenti di difficoltà iniziale e rinforzandoli ora nei momenti di stabilizzazione.

Ora tutto lo staff organizzativo, accompagnatori, istruttori, responsabili dei gruppi e della segreteria, sono già all’opera per l’inizio di una nuova stagione che, sull’onda del riconoscimento raggiunto e dei nuovi progetti societari che la Pol. Rainbow Aprilia sta mettendo in atto, non può che prospettarsi ricco di soddisfazioni. I bambini sono già all’opera negli allenamenti presso la nuovissima ed efficientissima palestra dello “SPORTING VILLAGE” in Via Carroceto ed a breve prenderanno il via i numerosi campionati e manifestazione ai quali anche quest’anno i giovani bianco/blu prenderanno parte.

Insomma, una stagione nel segno della continuità, per seguitare a far sperimentare ai bambini esperienze diverse, all’insegna del motto “alleniamo persone” e di quello stesso spirito del minibasket che ha dato i natali tre anni fa alla nuova sezione minibasket della società Apriliana della Rainbow.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 15:30