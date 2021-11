Basket, Belinelli: "L'Eurolega è un obiettivo"

18-11-2021 14:45

Marco Belinelli, k.o per infortunio si è raccontato intanto in una lunga intervista a FanPage.it.

Tanti i temi toccati, dalla nuova stagione fino all’Eurolega.

“Si tratta di un campionato equilibrato, magari con 3-4 squadre sulla carta più forti rispetto alle altre che però sanno farsi rispettare e che non vanno sottovalutate. Sicuramente tutto molto diverso rispetto a 13 anni fa, quando avevo una testa diversa, un fisico diverso e quando probabilmente anche lo stesso basket era diverso. Ci sono un po’ di differenze rispetto ad allora, ma lo trovo un campionato buono. Noi (della Virtus, ndr) abbiamo anche la possibilità di fare l’EuroCup, e dunque dobbiamo sempre farci trovare pronti a preparare le partite parallelamente, cercando di essere sempre in condizioni ottime”.

E poi: “L’Eurolega, è sicuramente un obiettivo importante che abbiamo tutti, da me stesso, alla squadra, alla società, ai tifosi. Sicuramente rispetto all’anno scorso c’è stato un miglioramento importante anche dal punto di vista dell’organizzazione della società, che comunque vuole crescere, farsi trovare sempre pronta e vincere subito. Noi restiamo coi piedi per terra ovviamente: la cosa importante di quest’anno è sicuramente giocare un campionato al massimo, magari avendo un occhio di riguardo in più per l’EuroCup. Io penso sia giusto non dico darle più importanza, ma che dobbiamo avere come primo obiettivo, ovviamente pensando a partita dopo partita, por poi sperare un giorno di essere in Eurolega perché per noi, la società, i tifosi, è questo l’obiettivo più importante. Si tratta di una competizione che, personalmente, mi manca e non vedo l’ora di giocarla: ma prima dobbiamo dimostrare sul campo che meritiamo di parteciparvi”.

