Basket: Brescia cade in trasferta nell’ultima giornata di EuroCup per 86 a 76

Nonostante un avvio equilibrato Frutti Extra Bursaspor gestisce meglio la gara. Ora Brescia agli ottavi contro Ankara o Hapoel Tel Aviv

28-03-2023 23:07

La Germani Brescia cade nel’ultimo incontro di stagione regolare di EuroCup 2022-2023. A prevalere nella 18a giornata sono i turchi del Frutti Extra Bursaspor.

I padroni di casa, alla Tofas Arena, si impongono con il punteggio finale di 86-76. La squadra allenata da Alessandro Magro conclude settima, e aspetta di sapere chi sarà la prossima avversaria tra Turk Telekom Ankara e Hapoel Tel Aviv. L’unica certezza è che. La prossima, chiunque sia l’avversaria, sarà una gara difficile e da non sottovalutare.

La gara

Brescia, ad inizio gara, riesce ad avere un buon impatto sul match. Il primo quarto è molto equilibrato ma, al termine dei primi 10 minuti effettivi di gioco, sono gli ospiti a terminare con un parziale di +3: 16-19 e tre punti conquistati sulla sirena da parte di Laquintana.

Anche il secondo quarto inizia nel migliore dei modi. Nemmeno 30 secondi effettivi di gioco ed ecco che Petrucelli – con un libero – porta i suoi sul +4. Nel corso dei minuti però la Germani inizia a fare fatica in attacco e concede troppi vantaggi e troppi tiri liberi in difesa. Al termine del secondo quarto il punteggio gira dalla parte dei padroni di casa per 40-30.

L’inizio di terzo quarto coincide, di fatto, con lo sfumare delle speranze dei bresciani. I padroni di casa prendono fiducia da 3 punti, con Needham e Bitim incontenibili, e Brescia subisce un parziale di 17-6.

Con il passare della gara Germani muove poco e male il pallone e scivola inesorabilmente a -21. La nota positiva sono le giocate, prinicipalmente fatte con l’orgoglio, di Massinburg e Laquintana. I due riescono a mantenere lo scarto entro i 20 punti. L’ultimo quarto viene gestito tranquillamente da parte della formazione di casa. Al termine, sull’ultimo suono della sirena, dil finale dell’incontro riporta il risultato di 86 a 76.

FRUTTI EXTRA BURSASPOR – GERMANI BRESCIA 86-76 (16-19; 40-30; 68-54)

BURSASPOR: Saybir 1, Needham 18, Bitim 24, Al 7, Auguste, Dudzinski 15, Dawkins 4, Clemmons 17, Atalan ne, Ozalp ne, Taskiran ne, Akin ne. All. Alimpijevic

BRESCIA: Massinburg 25, Della Valle 2, Caupain 2, Petrucelli 15, Odiase 12, Burns, Laquintana 13, Cournooh 4, Moss, Akele 3, Nikolic ne, Gabriel ne. All. Magro