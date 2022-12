Basket, buio pesto a Milano ma Messina rimane

14-12-2022 08:50

Buio pesto a Milano. Se in campionato non ci sono problemi per l’Olimpia Milano, le cose diventano diverse in Eurolega.

Le scarpette rosse, ieri sera 13 dicembre, hanno collezionato un’altra sconfitta la nona consecutiva. I lombrardi hanno subito la rimonta del Maccabi Tel Aviv (71-77) che sbanca così il Forum di Assago e conferma, se necessario il momento di crisi del club.

Si salvano Baron e Melli ma non basta per una squadra che prende due canestri da rimessa laterale negli ultimi cinque minuti. Eppure, almeno così si dice, non è in discussione il ruolo di Ettore Messina, nonostante l’ennesimo k.o e i fischi del Forum che hanno accompagnato l’uscita di scena della squadra.

Il Maccabi non aveva mai vinto, quest’anno, una partita in trasferta. Ad ANSA ha intanto parlato Pantaleo Dell’Orco, presidente del club e braccio destro di Giorgio Armani.

“L’Olimpia Milano va avanti con Ettore Messina. Senza se e senza ma. Siamo d’accordo anche per l’anno prossimo. Il suo sfogo è stato un semplice momento di scoramento ma da parte della proprietà c’è il massimo supporto”.