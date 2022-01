Basket, conto alla rovescia per qualificazioni al Mondiale. Italia in campo a febbraio

19-01-2022 16:23

Il 2022 dell’Italbasket di Meo Sacchetti si apre con la decisiva doppia sfida all’Islanda sulla via per la qualificazione alla FIBA World Cup 2023, Mondiale che si disputerà dal 25 agosto al 10 settembre 2023 in Indonesia, Giappone e Filippine.

Gli Azzurri scenderanno in campo a Hafnarfjordur il 24 febbraio e ospiteranno gli islandesi al PalaDozza di Bologna il 27 febbraio.

La squadra del CT Meo Sacchetti è chiamata alla doppio vittoria nel doppio confronto per consolidare la classifica del girone H, che vede in testa la Russia a punteggio pieno dopo i due successi di novembre proprio contro Azzurri e Islanda. La vittoria dell’Italia al Forum di Milano contro i Paesi Bassi è stata determinante per agguantare il secondo posto in una graduatoria resa incerta dall’exploit islandese in terra olandese (77-79).

Gli Azzurri si ritroveranno a Bologna il 21 febbraio per poi partire il 22 per l’Islanda.

OMNISPORT