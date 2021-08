Basket, Fournier a testa alta dopo il k.o. con Team USA

Miglior marcatore assieme a Rudy Gobert della nazionale transalpina nella finale (persa) contro Team USA, Evan Fournier non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto fatto nella gara che ha dato alla Francia un prestigioso argento olimpico.

“Oggi siamo delusi ma sono orgoglioso di questa squadra” ha dichiarato il giocatore dei Boston Celtics a France Television dopo la sirena.

“Abbiamo davvero fatto un gran cammino. Faccio i complimenti agli americani per la vittoria: Kevin Durant è stato eccezionale, ha fatto 29 punti su 87. Noi, dopo averli battuti nel girone, abbiamo dimostrato anche oggi la nostra forza non mollando mai. Speriamo di aver dato, in generale, grande gioia a chi ci ha guardato”.

Sulla scia di questo risultato, Fournier spera che la performance odierna possa rappresentare il primo passo verso qualcosa di ancora più grande.

“La finale raggiunta oggi deve diventare un investimento verso il futuro. Ogni anno saliamo di colpi. Ora è tempo di pensare al futuro: l’anno prossimo ci sono gli Europei, nel 2023 ci sarà il Mondiale e soprattutto nel 2024 le Olimpiadi di Parigi. Sono tanti gli obiettivi in ballo, speriamo di riuscire a centrarli”.

OMNISPORT | 07-08-2021 08:15