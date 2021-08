Basket, Galbiati fa il bilancio dell'avventura Olimpica

Paolo Galbiati, coach della Vanoli Cremona ha fatto parte della spedizione dell’Italbasket a Tokyo come assistant coach di Meo Sacchetti. Un bel traguardo al termine du una stagione lunga ma ricca di soddisfazioni.

“Sono strafelice di aver potuto vivere questa Olimpiade – ha spiegato – Per me è stata un’esperienza fantastica che non dimenticherò mai. La sensazione è quella di essersi trovati al centro del mondo nel momento perfetto. Sono stato nel villaggio con atleti straordinari, ho avuto la possibilità di parlare con allenatori tra i più bravi del mondo e delle più diverse discipline. Insomma è difficile racchiudere le mille e mille emozioni che ho vissuto, ma posso dire che è stato tutto bellissimo. Per questo sono anche molto grato di averla potuta vivere”.

