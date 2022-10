Basket, l'Olimpia di nuovo in campo contro Brindisi

16-10-2022 10:33

Torna di nuovo in campo, contro Brindisi, l’Olimpia Milano, reduce da quattro gare in sette giorni e alla vigilia di una trasferta di una settimana che la porterà la domenica successiva.

La squadra pugliese ha cambiato pelle in estate ma confermando Frank Vitucci in panchina e Nick Perkins come principale arma offensiva. Tradizionalmente squadra atletica, conta anche sulla grande esperienza ed efficacia nel campionato italiano di Jason Burnell.

L’Olimpia è partita 2-0 in stagione regolare, con le vittorie su Brescia e Scafati. Ma va in campo a 36 ore dalla gara di EuroLeague con l’Alba Berlino e senza recuperare nessuno dei tre infortunati, Naz Mitrou-Long, Tommaso Baldasso e Gigi Datome, con tutte le insidie del caso e la necessità di programmare anche i due impegni di EuroLeague successivi.

A parlare coach Mario Fioretti: “Brindisi sta cercando come noi la chimica di squadra giusta dopo aver cambiato tanti giocatori in ruoli chiave. Domani dovremo essere bravi soprattutto a limitare il loro uno contro uno sia degli esterni e di Etou che, vicino a canestro, di Nick Perkins, uno dei migliori attaccanti del campionato, e di Jason Burnell”-