Basket, l'Olimpia Milano si porta sul 2 a 0 contro la Dinamo Sassari

I campioni d'Italia faticano a carburare nel primo quarto, ma riescono a portare dalla loro la gara solo in volata: Datome è il trascinatore.

29-05-2023 23:47

E’ un’altra Dinamo quella che si presenta al cospetto del Forum, dove i campioni d’Italia sono stati in grado di imporsi in Gara – 1 con un netto 95 a 72.

Sono Bendzius (14 punti) da un lato e il duo Baron-Datome dall’altro (20 punti in totale) a imprimere il loro ritmo nei primi due quarti, chiusi da una tripla di Voigtmann che vale l’incollatura a favore: è l’attacco il reparto in cui coach Bucchi ha provato a mettere mano e sono Bendzius e Dowe a dare le risposte (5-12), mentre all’Olimpia non entrano le triple, e si accatastano le palle perse; serve Datome a ricucire lo strappo sul 17-21, con Napier e Baron che riportano in vantaggio le ‘Scarpette Rosse’. Sono le due triple di Bendzius a rimettere di fatto tutto al nastro di partenza.

Al rientro dagli spogliatoi comincia l’assolo di Shields, che spinge le ‘Scarpette Rosse’ verso il 58-52, ma la serata di grazia di Bendzius ferma l’emoraggia sarda: Krsulin, Treter e Jones sganciano triple a ripetizione e portano Sassari a -5, siamo al 37′; a 50″ dalla fine i due errori dalla lunetta di Shields rischiano di creare il contraccolpo agli uomini di Ettore Messina, a rischio sorpasso, ma un rimbalzo in attacco e due liberi trasformati dallo stesso play spengono l’ardore della Dinamo.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari 80-75 (13-19, 39-38, 60-56)

Olimpia Milano: Melli 4, Shields 14, Baron 13, Napier 14, Voigtmann 8; Tonut, Ricci, Hines 6, Pangos 2, Datome 19. N.e.: Baldasso, Alviti. Allenatore: Messina.

Dinamo Sassari: Jones 7, Dowe 12, Kruslin 3, Bendzius 21, Stephens 10; Diop 10, Robinson 6, Treier 4, Gentile 2, Raspino. N.e.: Chessa, Devecchi. Allenatore: Bucchi.

Tutti in Sardegna adesso: giovedì è in programma Gara – 3 al PalaSerradimigni, i biancoblu sono costretti a vincere per cercare di riportare al Forum la serie.