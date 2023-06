L’eventuale Gara 4 si giocherà sabato 3 giugno sempre a Sassari, sempre alle 21:00

01-06-2023 14:03

L’Olimpia si prepara a gara tre della semifinale scudetto, in programma questa sera alle 21.L’eventuale Gara 4 si giocherà sabato 3 giugno sempre a Sassari, sempre alle 21:00.

L’obiettivo è ripetere il risultato di un anno fa e chiudere i conti subito, evitando l’errore di Pesaro dove l’avversario, con le spalle al muro, è riuscito a costringere Milano alla quarta partita.

La Dinamo ha dimostrato in Gara 2 di essere una squadra competitiva. Sull’impatto del pubblico di casa conta molto, la Dinamo, come ha rimarcato Coach Piero Bucchi prima di lasciare Milano. In Gara 2, non ha tirato benissimo da tre, una delle armi migliori della sua squadra, ma quando ha tentato l’allungo a inizio partita l’ha fatto con le triple di Bendzius, quando ha rimontano nel quarto periodo l’ha fatto ancora con i tiri da tre, perché non sono i tiratori che mancano a Sassari e il compito difensivo dell’Olimpia non è comunque semplice. C’è tantissimo campo da coprire quando la palla gira in attesa delle mani e della posizione migliore.

Vale ovviamente anche a parti rovesciate. In Gara 2, Milano ha tirato bene quando si è avvicinata al canestro e lo stesso ha fatto Sassari con il suo pick and roll centrale, ma i tiri da tre sono vitali per aprire le difese. In Gara 1, l’Olimpia era stata quasi irreale. In Gara 2, non si è ripetuta ed è stato importante vincere comunque, come ha sottolineato Coach Ettore Messina: “Ci sono gare in cui tiri molto bene e allunghi, altre in cu non succede e devi trovare altri modi per vincere”. L’Olimpia sarà ancora senza Paul Biligha.