Basket, l'Olimpia prova ad allungare, la Virtus a resistere

Questa sera a Bologna c'è Gara 3

14-06-2023 14:40

Si gioca questa sera, a Bologna, gara 3 dei playoff validi per lo scudetto. Dopo le prim du gare l’Olimpia è avanti due a zero.

Nelle prime due partite, l’Olimpia ha tirato meglio da tre e vinto la battaglia dei rimbalzi. Sono condizioni che bisognerà tentare di replicare in Gara 3, oltre a migliorare la continuità sia dell’attacco che della difesa, limitare le palle perse, che potevano essere fatali in Gara 2. La difficoltà della partita ovviamente è indiscussa: la Virtus nei playoff ha vinto nelle ultime tre stagioni 14 gare interne su 15, unica sconfitta lo scorso anno in Gara 1 contro l’Olimpia.

A presentare il match Melli: “L’Olimpia, che ha condotto per tutto il secondo tempo tranne un possesso, prevale 79-76. I due tiri liberi di Nicolò Melli sul più uno a cinque secondi dalla fine sono quelli che chiudono la partita insieme alla difesa sulla discesa conclusiva di Milos Teodosic. In precedenza, nel momento più complicato con l’inerzia nelle mani di Bologna, capace di rimontare da meno sette fino a più due nel quarto periodo, Shavon Shields ha finito la partita da fuoriclasse con una tripla e i tiri liberi dell’allungo. Poi nel corpo a corpo conclusivo, ha deciso Melli. L’Olimpia ha vinto catturando 12 rimbalzi in più (otto di Melli) e mandato cinque uomini in doppia cifra, con Johannes Voigtmann protagonista nel primo tempo assieme a Billy Baron la cui tripla aveva ricucito lo strappo iniziale permettendo all’Olimpia di andare al riposo avanti di tre. Nel secondo tempo ha avuto 10 punti di vantaggio nel terzo quarto e nove nel quarto”.