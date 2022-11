Basket, l'Olimpia si prepara al Real Madrid e all'ex Rodriguez

02-11-2022 15:33

Torna in campo l’Olimpia Domani che affronta domani sera, al Forum di Assago alle 20.30, il Real Madrid. Una sfida emozionante e da quest’anno ancora di più per la presenza nel Real Madrid di Sergio Rodriguez, uno degli ex e dei playmaker di riferimento dell’Eurolega, alla sua prima gara a Milano dopo il 18 giugno scorso quando salutò il suo pubblico con la conquista dello scudetto.

Per l’Olimpia è appena la seconda in casa dall’inizio della stagione regolare e arriva una settimana dopo una brutta caduta a Barcellona, tuttavia la prima sconfitta esterna dopo tre successi in fila. Il Real Madrid, è a sua volta reduce da una sconfitta sul proprio campo contro la Virtus Bologna, la seconda subita in casa dopo quella arrivata per mano dell’Olympiacos. Ambedue le squadre hanno poi giocato e vinto in casa nei rispettivi campionati. Il Real Madrid ha vinto facilmente contro Fuenlabrada risparmiando Guerschon Yabusele; l’Olimpia ha battuto Verona di 24. Per la prima volta quest’anno sarà a disposizione anche Naz Mitrou-Long.

Coach Messina ha detto: “Stiamo cercando di crescere, di trovare i nostri equilibri, di aumentare i minuti di qualità all’interno della stessa partita, senza deprimerci quando commettiamo errori. Contro il Real Madrid dovremo avere maggiore fisicità sia in difesa che in attacco fin dall’inizio. Ma questa è una partita importante perché celebreremo il ritorno a Milano di Chacho Rodriguez. E’ stato un giocatore fondamentale per noi, ha cambiato la nostra storia, la nostra credibilità internazionale e ci ha dato tante emozioni e la gioia di vederlo giocare anche in momenti non facili”.

E poi Datome: “Abbiamo bisogno di giocare con personalità, rispettando il piano gara, mettendo la partita subito sui binari giusti e a quel punto faremo bene a prescindere dal risultato. Quando dobbiamo inseguire, quando non siamo subito presenti anche fisicamente, allora facciamo fatica. Il Real Madrid attraverso un periodo simile al nostro, per cui sarà importante aggredire la partite ed eseguire il piano. Sarà una bella serata anche per la presenza in campo di un giocatore che ci ha dato tanto”.