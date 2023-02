Basket, l'Olimpia verso la Coppa Italia

Prima sfida contro Brescia

14-02-2023 17:26

La Coppa Italia “allungata” su cinque giorni complessivi per il secondo anno consecutivo comincia a Torino mercoledì 15 febbraio e tocca proprio all’Olimpia “battezzarla” come testa di serie numero 1 del tabellone, ripetendo l’esperienza pesarese dell’anno passato.

L’avversaria è Brescia che lo scorso anno venne affrontata all’altezza della semifinale. Quest’anno invece l’unico precedente risale alla partita di esordio in campionato, quindi oltre quattro mesi fa. L’Olimpia, a lungo sotto nel punteggio, rimontò e andò in fuga nel quarto quarto, salvo subire a sua volta la furiosa rimonta bresciana, respinta sulla sirena da una stoppata di Nicolò Melli su Kenny Gabriel. L’Olimpia difende il trofeo conquistato sia nel 2021 a Milano che nel 2022 a Pesaro. Non ha mai vinto la Coppa Italia tre volte consecutive, ma l’ha conquistata otto volte nella propria storia. A Torino, l’ha vinta nel 1972 mentre nel 2011 venne eliminata da Avellino e nel 2012 in semifinale da Siena. Inutile guardare oltre il quarto di finale.

Coach Messina ha detto: “Affrontiamo una competizione che abbiamo vinto negli ultimi due anni e vorremmo ovviamente vincere ancora, ma come sempre in questo tipo di tornei tutte le partecipanti hanno la chance di arrivare fino in fondo. Noi per il momento non pensiamo alla Coppa Italia ma solo alla partita con Brescia, che in campionato ci ha messo in grande difficoltà, ha giocatori di talento ed esperienza, e gradualmente sta recuperando gli infortunati. Nelle gare ad eliminazione diretta sono decisive le piccole cose, quindi limitare le palle perse, non concedere rimbalzi d’attacco, non permettere all’avversario di andare troppo in lunetta o di segnare canestri facili in transizione. La nostra partita dobbiamo costruirla su queste piccole cose”.