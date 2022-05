Basket, la Fortitudo Bologna pensa a Caja

19-05-2022 09:57

Caja è protagonista, alla guida di Reggio Emilia, nei play-off. Attualmente sta provando a mettere in difficoltà la corazzata Olimpia (0-2 a favore dei biancorossi).

Tuttavia, il navigato allenatore classe 1961, è anche al centro di tante voci di mercato (è in scadenza di contratto con Reggio Emilia). Secondo il Resto del Carlino, sarebbe in pole position per diventare il nuovo coach della Fortitudo Bologna, club che, il prossimo anno, giocherà in A2 con l’obiettivo di tornare immediatamente in Serie A1. Caja piacerebbe anche a Pesaro.

