Basket, la rinascita di Alessandro Gentile

17-11-2021 15:06

Alessandro Gentile, è letteralmente rinato da quando veste la maglia di Varese.

Il giocatore, ex Olimpia Milano, si è raccontato a Sportando. “Posso dire che le stagioni e le esperienze passate mi han reso più consapevole di me stesso. Quando si è giovani si tende ad agire maggiormente di pancia, non sempre si riesce a domare il proprio impeto, i propri istinti. Si può pensare che in 29 anni abbia vissuto più vite in una, e per certi versi è anche vero… Tuttavia mi sento ancora giovane. Ciò che è cambiato è il modo di approcciare certi momenti, non solo di gioco ma della vita in generale. Mi sento più consapevole, riesco ad apprezzare maggiormente tutto ciò che fa parte del mio quotidiano, tutto ciò a cui tengo. A partire dalla pallacanestro che resta sì il mio lavoro, ma in pochi hanno la fortuna di poter svolgere un mestiere che ti permette di divertirti mentre lo pratichi”.

OMNISPORT