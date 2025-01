Basket LBA 16a giornata: Trieste non è più una sorpresa. Venezia stende Milano, risalgono Pistoia e Napoli

L'analisi della 16a di LBA. Si riforma un terzetto in vetta, con Brescia raggiunta da Trapani e Trento. Trieste è la squadra del momento, vola anche la Reyer che batte Milano

Provate a parlarci voi, adesso, con Trapani. Affamata come solo gli squali sanno essere: l’ennesima W stagionale (la 12esima in 16 partite) consente agli Shark di volare in testa appaiando Brescia e Trento, ma soprattutto conferma una volta di più l’attitudine della formazione siciliana a voler davvero competere fino in fondo per il grande obiettivo. Ma in fondo che questa sia una stagione abbastanza strana per la LBA non è un mistero: si ferma di nuovo Brescia, rallenta una volta di più Milano, crolla per la quinta giornata consecutiva Reggio Emilia. Con Trieste che è l’altra grande sorpresa, atterrata lassù nei piani alti con licenza di volerci restare davvero.

Trieste ormai non gioca più a nascondersi

Trieste che a Reggio Emilia ha vissuto un sabato sera quasi “surreale”, tanto arrendevole e senza nervo è sembrata la creatura di Priftis. Dal quale ha ereditato il testimone come squadra più calda della lega, cosa che fino a un mese fa Reggio aveva fatto alla perfezione. Uthoff e Brown per una sera hanno concesso persino la “libera uscita” a Valentine, che non s’è dovuto dannare l’anima come suo solito e ha potuto giovarsi dei 40 punti segnati dai compagni (Uthoff tutti e 18 nel primo quarto, tra cui i 10 del clamoroso 10-0 iniziale).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Trieste alla final eight di Coppa Italia rischia di diventare la vera mina vagante della competizione: è una neopromossa tanto quanto Trapani, ma ha saputo trovare in fretta l’alchimia giusta, consentendo a coach Christian di incidere da subito e issandosi in una posizione privilegiata con vista anche sui play-off. E offrendo sempre una pallacanestro ariosa e divertente, cosa che a certe latitudini non è mai così scontata.

Pistoia, chi si rivede: Rowan stende Varese

Se elogiare Trapani ormai è diventata la regola (Justin Robinson MVP della sfida praticamente mai in discussione contro Scafati, sempre più in crisi), e se la vittoria di Tortona a Brescia (super Baldasso da 24 punti) tutto sommato rientra alla voce “cose possibili”, Pistoia era da un po’ che mancava dal radar delle buone notizie. Contro Varese però l’Estra è tornata a fare la voce grossa: partita super di Rowan, autore di 23 punti (8/10 in area), ma partita super anche per Forrest (18 punti con 4/8 dall’arco) e al gregario Silins, che sembra ormai essersi adattato bene negli automatismi dei toscani (15 punti, 2/2 dal tre e tante cose fatte bene).

La vittoria su Varese ha rilanciato Pistoia che adesso può affrontare con un pizzico in più di sicurezza e serenità i prossimi appuntamenti, a cominciare dalla sfida in programma a Trapani domenica prossima. Sulla carta è l’incrocio più ostico, ma in un campionato dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo, occhio a dare tutto per scontato.

Milano è stanca e Venezia non perdona. Napoli risale

L’ha scoperto una volta di più anche l’Olimpia Milano, e sempre a proprie spese: le fatiche di Eurolega ancora una volta hanno presentato il conto, con Venezia che ne ha approfittato mirabilmente in una partita che è rimasta in bilico fino a una manciata di minuti dalla fine, con la Reyer brava a sfruttare appunto la stanchezza degli uomini di Messina. Anche perché con un Ennis da 4/6 da tre (20 punti di serata) era difficile chiedere di meglio: al Taliercio è stata festa grande, con i dolori di un’annata sin qui piuttosto complicata dimenticati e la zona play-off tornata a una sola partita di distanza dopo aver infilato la quarta vittoria consecutiva.

a un segnale forte l’ha mandato anche Napoli, rimessasi in carreggiata in ottica salvezza grazie a un redivivo Erick Green da 24 punti (10/13 dal campo) per spazzare via Sassari, dove Bulleri ha incassato la fiducia per restare fino a fine stagione, ma dove la classifica (per ora) continua a rivelarsi abbastanza indigesta, complice il terzo stop di fila.

Stasera chiudono Bologna-Cremona, che hanno entrambe tanti motivi per provare a sprintare. Anche se la Virtus deve badare più agli infortuni (oltre a Clyburn, anche per Zizic si prevede un lungo stop: l’ex Hornets, Spurs e Pelicans Devonte Graham l’ultima idea) che al resto.