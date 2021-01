Basket LBA: Frank Gaines ritorna a Cantù

A volte ritornano… il club allenato d/ Cesare Pancotto riporta infatti in Italia Frank Gaines, vecchia conoscenza dei tifosi canturini che vinse la classifica marcatori, come non riusciva da 51 anni a un giocatore canturino, nella stagione 2018/2019 e protagonista di un campionato da 20.3 punti di media.

Se da un aparte entra Gaines, dall’altra si deve monitorare la situazione di James Woodard, mai realmente entrato alla perfezione negli schemi dei lombardi. Anche la posizione di Donte Thomas è particolarmente pericolante, dato che le sue prestazioni, a parte un paio di occasioni, sono state non poco deficitarie.

Gaines torna a Cantù e riassapora il basket italiano visto che oltre alla maglia dei lombardi, ne ha vestite altre tre in Italia: quelle di Caserta nel 2014, di Pesaro per part della stessa stagione 2014-2015 e della Virtus Bologna nell’annata 2019-2020. Gaines aveva iniziato la stagione in Israele, con il Bnei Herzliya, tenendo una media vicina ai 20 punti a partita con il 42% dall’arco.

OMNISPORT | 04-01-2021 15:20