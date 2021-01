Basket LBA: Tonut MVP della 14a giornata

4 anni per battere il proprio record personale di punti in Serie A. Stefano Tonut, uno dei migliori giocatori italiani si aggiudica l’MVP del 14° turno della Serie A 2020-21. Nel successo dell’Umana Reyer Venezia contro la De’ Longhi Treviso Basket (88-86) la guardia della reyer è stato l’assoluto protagonista del match.

Innanzitutto, ha migliorato il proprio career-high per punti realizzati (27), superando i 26 segnati nel successo del 2 ottobre 2016, contro l’allora Red October Cantù pareggiando anche quello per assist, fornendone ben 7 per i compagni.

Nella partita contro Treviso, Tonut ha fatto grandi cose soprattutto nel 1° tempo, specie in un 1° quarto da 13 punti e 3 assist. Ad onor del vero, la guardia di venezia, è risultato fondamentale anche nel concitato finale in cui si è distinto con l’assist per il layup di Gasper Vidmar (80-82 a meno di 2′ dalla sirena), ma anche per il canestro da 2 nel possesso orogranata successivo (81-84). A testimonianza delle qualità di un giocatore che sa prendersi responsabilità, anche e soprattutto, quando la palla scotta.

Vittoria importante in ottica Final Eight di Coppa Italia: i 3 successi nelle ultime 4 gare, sistemano la situazione di classifica, rimediando al filotto di 4 k.o. consecutivi (tra novembre e dicembre).

