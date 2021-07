Basket, le azzurre del 3x3 sognano in grande

Ieri, alla vigilia della partenza per Tokyo, le due Nazionali di Basket che si sono qualificate per i Giochi Olimpici sono state presentate a Roma nel corso di una conferenza stampa che ha visto protagoniste le due delegazioni al completo.

Nell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica del CONI, a introdurre la conferenza stampa è stato Giuseppe Poeta, 119 presenze in Azzurro.

Protagoniste anche le ragazze della Nazionale 3×3 Femminile.

L’energia di Rae D’Alie, capitano della Nazionale 3×3 Femminile, ha contagiato i presenti: “E’ un sogno che si realizza e che da piccola neanche riuscivo a immaginare. D’altra parte questo è sognare, credere in qualcosa che non vedi. Ho i brividi oggi, in questa giornata bellissima, così come li ho avuti davanti alla tv mentre guardavo la vostra vittoria in Serbia o i successi di Berrettini e della Nazionale di calcio. L’umanità dell’Italia sta vincendo, finalmente, e io sono onorata di essere qui con voi e grata alla Federazione per l’opportunità che mi è stata data. Voliamo a Tokyo per finire il nostro lavoro avviato tanti anni fa, da squadra sottovalutata e con la giusta umiltà possiamo fare grandi cose

