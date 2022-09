Basket, l'Italia spaventa la Grecia di Antetokounmpo fino all'ultimo secondo

03-09-2022 23:20

L’Italia spaventa la Grecia di Giannīs Antetokounmpo. Gli azzurri soffrono, lottanano e restano in partita fino alla fine: Simone Fontecchio e Stefano Tonut hanno addirittura avuto il tiro (da 3) per portare l’incontro ai supplementari. Finisce 85 a 81. “Ci sono squadre più forti – ha detto a caldo ai microfoni di Sky Sport il capitano, Gigi Datome – ma è stata una grande partita, una grande prestazione. Andiamo avanti”.

Fin dal primo quarto l’Italia ha a che fare con un sontuoso Antetokounmpo: la stella dei Bucks segnerà alla fine sul suo referto 25 punti e 11 rimbalzi. La squadra di Gianmarco Pozzecco, però, non si è mai arresa e nonostante alcuni passaggi a vuoto – la Grecia è riuscita a prendere il largo con vantaggi superiori ai 10 punti – è sempre rimasta in partita trascinata da un Simone Fontecchio in versione ‘Mvp’ come ha urlato il Forum di Assago (sold out). Per il neo giocatore dei Jazz saranno alla fine 26 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Ne viene dunque fuori la consapevolezza che questa squadra possa giocarsela con chiunque. “Lo sapevamo già – ha confermato lo stesso Fontecchio a Sky Sport -. L’ultimo tiro? Nella mia testa è un buon tiro, ci ho provato perché sapevo che loro non avrebbero mai fatto fallo. Era un buon tiro anche quello di Stefano (Tonut, ndr). Non dobbiamo perdere fiducia, neanche quando i tiri non entrano. Dobbiamo continuare a ‘sbatterci’ in difesa”. Simone Tonut ha sottolineato come “noi cerchiamo di stupire, mettere la faccia tosta che abbiamo e dare il massimo in ogni partita”.

Il primo quarto si chiude con gli ellenici in vantaggio per 23 a 17. Nel secondo, poi, gli azzurri ingranano la marcia giusta e riescono a rispondere colpo su colpo a una delle grandi favorite per la vittoria finale: 24 a 23. Da sottolineare, nel primo tempo, come la difesa della Grecia sia stata brava a limitare Fontecchio e portarlo, più volte, alla forzatura. Il terzo parziale è quello giocato un po’ di più sulle montagne russe dall’Italia: diversi passaggi a vuoto, un gap finale di 7 punti (24 a 17). Ma è nel quarto quarto che viene fuori la squadra forgiata da Pozzecco. E Fontecchio si prende la scena del Forum portando l’Italia fino a quegli ultimi due tiri che potevano portare ai supplementari. Insomma: gli azzurri recriminano sulle due triple del pareggio, ma si consolano con una prestazione coraggiosa. L’Italia ha subito la possibilità di un pronto riscatto: lunedì ad Assago ci sarà l’Ucraina.

Il tabellino dell’Italia: Fontecchio 26, Tonut 13, Spissu 5, Ricci 3, Polonara 14, Pajola, Melli 8, Mannion 6, Datome 6.

Il tabellino della Grecia: Giannis Antetokounmpo 25, Dorsey 23, Agravanis 13.