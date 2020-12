Basket, mercato: Barcellona e Fenerbahçe pronte a piazzare colpi importanti

Frank Kaminsky e Thomas Heurtel, ma non solo, Nigel Williams-Goss e Yogi Ferrell sono questi i nomi più caldi delle utlime ore che stanno rimbalzando tra Barcellona e Istanbul.

Radio-mercato riporta che Frank Kaminsky è il nome nuovo per quanto riguarda il Fenerbahçe. L’ex dei Sacramento Kings è in uscita dalla NBA e il club turco ha avviato le trattative con l’entourage del giocatore: sicuramente la trattativa non è tra le più facili, ma non è nemmeno una mission impossible.

Altro nome sul taccuino dei dirigenti turchi è quello di Thomas Heurtel: il coach lituano del Barcellona, Saras Jasikevicius, sembra non avere il giusto feeling con il playmaker francese e una sua uscita sarebbe imminente. Il Fenerbahçe sta monitorando con attenzione la situazione e il Barcellona ovviamente, guarda alla NBA e al mercato della free agency per sostituire il francese. Nigel Williams-Goss e Yogi Ferrell sono due nomi importanti, entrambi tagliati dalle rispettive franchigie, sono obiettivi dei blaugrana.

L’Olympiacos è invece vicino al rinnovo di Shaquielle McKissic e Hassan Martin, mentre il Panathinaikos, ha trovato l’accordo per il resto della stagione con Shelvin Mack, ex Olimpia Milano.

OMNISPORT | 21-12-2020 12:03