Basket, Messina: “Nell’ultimo quarto siamo stati offensivamente ottusi"

20-12-2021 10:47

L’Olimpia Milano è caduta ieri per la prima volta in questo campionato di Serie A sul parquet di Trieste.

Dopo le prime due frazioni di tempo chiuse in parità sul 38-38, Milano sembrava a ver trovato anche la strada verso il dodicesimo successo consecutivo, andando a vincere il terzo tempo, ma poi un black out completo nel quarto, consegna la vittoria in mano a Trieste che vince 71-68.

Queste le parole di coach Messina al termine del match: “Complimenti a Franco Ciani e alla sua squadra. Direi che hanno vinto con merito rimontando nell’ultimo quarto. Noi avevamo tante assenze poi si è aggiunta anche quella di Datome nel riscaldamento ed era l’ultima cosa che ci serviva. Nonostante questo, avevamo preso un vantaggio di sei punti, importante in una gara a così basso punteggio, ma nell’ultimo quarto siamo stati offensivamente ottusi tra palle perse e scelte di tiro sbagliate.

Abbiamo avuto alla fine un buon tiro con Troy Daniels per pareggiare ma quando fai così male nell’ultimo quarto, specie in trasferta, capita di perdere. Non abbiamo lasciato fuori Rodriguez e Delaney per una scelta o per l’importanza della partita ma solo per proteggerli dagli infortuni perché non vorremmo averne altri, e vale anche per Kyle Hines. Avevano giocato quattro partite in sette giorni ed era necessario, sono i giocatori più avanti con gli anni. Shields? Aspettiamo martedì quando sapremo se il suo infortunio è grave o molto grave, ma non andremo sul mercato. Non c’è un giocatore che arriva, si inserisce, e sostituisce subito un giocatore così”.

