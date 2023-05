Basket, Milano - Sassari: mai due squadre si sono affrontate così tante volte

Si inizia nella serie, valida per la semifinali, sabato alle 18.00

25-05-2023 12:12

Inizia sabato la serie dei playoff scudetto valida per la semifinale tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari,

Nelle ultime quattro edizioni dei playoff, Milano e Sassari si sono incontrate in semifinale tre volte, contando la sfida che sta per partire. L’eccezione è l’edizione 2021 (nel 2020 i playoff non si disputarono). Quest’anno addirittura le due semifinali sono identiche a quelle della passata stagione, Milano-Sassari e Bologna-Tortona.

Per la sesta volta in 13 stagioni Olimpia e Dinamo Sassari si trovano contro nei playoff. Nessuna squadra ha mai incrociato l’Olimpia tante volte quante l’ha fatto Sassari in questo arco di tempo. Quattro volte lo scontro ha avuto luogo semifinale, una volta nei quarti di finale, mai invece in finale. In totale, l’Olimpia è 13-10 contro Sassari nei playoff, 3-2 nelle cinque serie disputate.

Quest’anno le due squadre si sono affrontate due volte con due successi dell’Olimpia. A Sassari, nel girone di andata, l’Olimpia si impose 92-63 grazie ad un secondo quarto da 28-6 e 60 punti segnati nei due periodi centrali. Nella partita di ritorno a Milano, l’Olimpia vinse 79-67 segnando 47 punti nella ripresa. Ci furono 19 punti di Shabazz Napier e 16 di Johannes Voigtmann.