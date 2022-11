20-11-2022 11:58

Sono state 5 le gare di Nba giocate nella notte negli States. Due sono state le vittorie all’ultimo canestro: Atlanta che ha battuto Toronto in overtime grazie ad un canestro di Griffin (124-122) e Indiana che ha superato Orlando (con Banchero ancora fuori) 114-113.

Philadelphia va ko in casa contro Minnesota nonostante 32 punti di Joel Embiid (109-112), mentre prosegue il momento d’oro di Utah che batte Portland grazie ad uno strepitoso Clarkson (28 punti). C’è spazio anche per Simone Fontecchio, per lui 3 punti in 12 minuti con 1/5 al tiro. Minuti, quelli di Fontecchio, che vanno ad aggiungersi a quelli fatti contro Phoenix, tanto da spingere il coach dei Jazz, Will Hardy, a dichiarare “Simone ci ha mostrato che può aiutarci. Ha giocato tanto basket ad alto livello e sa quando è sul campo quello che fa. Sa come tirare, conosce i suoi compagni. Bisogna dargli fiducia perché ha mostrato di saper comprendere il nostro gioco”. I tifosi di Utah iniziano ad amare il ragazzone di Pescara così come il social media manager dei Jazz che sui messaggi di gara ha imparato a scrivere in italiano per sottolineare le giocate di Fontecchio.

Chiudono i LA Clippers che liquidano gli Spurs 119-97 con 21 punti in soli 15 minuti di Paul George e 11 punti in 22 minuti di Kawhi Leonard