Il giocatore potrebbe presto tornare a disposione di Ettore Messina

27-02-2023 12:01

Dopo una settimana di pausa, l’Olimpia Milano si prepara a tornare in campo.

Ettore Messina ha a disposizione, dopo la finestra della FIBA, ha 11 giocatori. Non ci sono Voigtmann che arriverà solo oggi dopo gli impegni con la Nazionale e gli infortunati Pangos, Shields, Hall, Baldasso, Datome e Biligha. Le scarpette rosse torneranno in campo in EuroLeague al Forum di Assago contro l’Olympiacos alle 20:30.

Shields, stando a diverse testate specializzate, potrebbe presto tornare in campo anche se sarà difficile che Messina lo schieri già nel match di venerdì, più probabile il suo impiego domenica, in campionati contro Scafati alle 16.30