Basket, Pianigiani accostato alla Fortitudo Bologna

26-05-2022 10:11

Secondo Bolognabasket.org, Pianigiani sarebbe in corsa per diventare il nuovo coach della Fortitudo Bologna, società desiderosa di tornare presto in A1 e pronta a dominare la A2.

Pianigiani è reduce dall’esperienza in Cina alla guida del Beijing Ducks. Classe 1969, ha vinto ben sei scudetti (cinque alla guida di Siena e uno a Milano, nella stagione 2017/18). Da capire se la candidatura di Pianigiani porterà ad una fumata bianca che avrebbe del clamoroso, considerato il nome altisonante del coach in questione.