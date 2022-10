13-10-2022 15:30

L’Alba Berlino, dopo aver vinto il match d’esordio in Eurolega, contro il Partizan Belgrado si prepara, domani sera, ad affrontare l’Armani Exchange Milano di Ettore Messina.

Una sfida speciale per l’azzurro Gabriele Procida che ha presentato il match: “Milano è una squadra molto ben allenata e che gioca con molta energia. Hanno qualche problema di infortunio in questo momento, ma dobbiamo prepararci per una partita molto difficile. Non vedo l’ora di tornare in Italia. Alcuni dei miei amici e della mia famiglia verranno al palazzetto a vedermi venerdì”.

Procida, classe 2002, è infatti nato a Como e quindi avrà tanti amici che accorreranno al Forum per salutarlo.