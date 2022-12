Basket, Procida torna a Bologna: "Un derby affrontare la Virtus"

13-12-2022 16:46

Gabriele Procida attuale giocatore dell’Aba Berlino mercoledì affronterà la Virtus Bologna che lo scorso anno l’ha accolto.

“Sfidare la Virtus Bologna per me è come un derby. Il mio periodo bolognese è stato tosto, ma rifarei tutto, perché ho dovuto gestire le prime difficoltà lontano da casa, guadagnarmi i miti minuti in campo, attraversare momenti complicati. Alla fine è arrivata la retrocessione, ma ricordo con piacere tifosi e compagni. Appena posso, comunque, vado a Bologna. Mi sono trovato benissimo, è una della città migliori per giocare a basket. Di Bologna mi porto dietro come ricordo indelebile i derby, la preparazione per quelle partite, i tifosi che entrano al palazzo, le coreografie, Carlton Myers venuto al nostro allenamento. A ogni canestro c’era il boato, il palazzetto tremava”.

E sulla stagione che sta conducendo in Germania: “Ho scelto l’Alba Berlino perché sono giovane e devo ancora migliorare su tanti aspetti. Qui c’è un bravissimo player development coach, con cui lavoro per un’ora ogni mattina. Ora ci stiamo concentrando sull’essere più efficaci al tiro, sul ball-handling, sulla difesa, sull’equilibrio. Sono migliorato rispetto a inizio stagione, ma continuo a lavorare sodo”.