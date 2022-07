Basket, Sacchetti: "Fontecchio merita l'NBA"

24-07-2022 11:52

Romeo Sacchetti, come parla Sportando, è tornato a parlare di basket.

Dopo l’addio alla Nazionale, l’ex commissario tecnico affronterà una nuova sfida sulla panchina di Cantù: “Nessun declassamento, la squadra ha una storia importante e le motivazioni sono più alte che mai. I posti in palio per la A sono solo due, non sarà facile ma l’obiettivo è la promozione”.

Non mancano poi pensieri su alcuni suoi ex giocatori in Nazionale. Su Fontecchio ha detto: “Merita questa chance, le esperienze all’estero l’hanno fatto maturare” E poi su Marco Spissu: “Sono sincero, non pensavo potesse giocare in Eurolega, ma a Kazan ha smentito tutti. Venezia sarà un’altra tappa importante”