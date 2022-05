Basket, Sacchetti rompe il silenzio: "Non me l'aspettavo"

31-05-2022 17:30

A meno di 100 giorni da EuroBasket, l’Italia è senza un C.T della Nazionale. L’annuncio, parola di Gianni Petrucci, verrà fatto tra una settimana. Intanto, oggi, 31 maggio è stato sollevato dall’incarico l’attuale tecnico Meo Sacchetti.

Quest’ultimo ha avuto l’onere di riportare ai Giochi Olimpici, la scorsa estate, la squadra azzurra. Ai canali social ha affidato la sua versione dei fatti.

“Non è dipeso da me e non me l’aspettavo – ha scritto per poi aggiungere – Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio – scrive il tecnico su twitter -. Non è dipeso da me e non me l’aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina”.

Un addio che comunque era nell’aria con rumors che si susseguono da mesi.