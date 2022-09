Basket, Scariolo: "Questo oro è il più bello. L'Italia? Ha un bel futuro"

20-09-2022 10:08

La medaglia più bella è quella inattesa? Pare proprio sia adagio corretto, a sentire le dichiarazioni di Sergio Scariolo alla Gazzetta dello Sport: il coach bresciano ha vinto il suo quarto Europeo alla guida della Spagna, della quale esalta la capacità di lavorare sui giovani: “Agli Europei eravamo ottavi nel ranking e volevamo essere competitivi con nove esordienti. La medaglia non era un obiettivo scontato, ma le mie squadre hanno identità e spirito collettivo. La Spagna ha puntato sul reclutamento a partire dal’Under 12-13 e ci sono staff competenti a rifinire la qualità dei giovani cestisti”

E veniamo a qualche individualità delle Furie Rosse che hanno superato in finale la Francia: “Rudy Fernandez è il leader emotivo di una squadra che ha tre millennial (Garuba, Pradilla e Parra). I fratelli Hernangomez non sono gli eredi dei Gasol, semplicemente perché non giocano nello stesso ruolo: inoltre hanno una differente vetrina in Nba. Non ho avuto esitazione a convocare Brown: le polemiche sulla sua naturalizzazione sono senza sostanza”.

Qual è il bilancio dell’Italia di Pozzecco? “E’ importante che l’eliminazione contro la Francia sia smaltita, perché abbiamo un bel futuro e sta arrivando un fenomeno come Banchiero”.