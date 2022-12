Basket, Scariolo suona la carica: "Necessario uscire insieme dai momenti no"

14-12-2022 09:59

Torna in campo, per l’Eurolega la Virtus Bologna reduce dal primo k.o in campionato dopo nove successi consecutivi.

Questa sera, in casa, le V nere si preparano ad affronatre l’Alba Berlino.

A presentare il match coach Scariolo: “ALBA Berlino è una squadra atletica e di talento, di fatto è la prima come velocità e numero di possessi. Tirano bene, molti giocatori possono tirare bene da tre e sono molto atletici dal punto di vista difensivo, occupano infatti le prime posizioni dei ranking nelle palle recuperate e nelle stoppate. È un avversario che va affrontato con intelligenza, con controllo della palla, cercando di prendere le decisioni giuste, con concentrazione e altruismo. Naturalmente servirà un livello di energia e di fiducia più alto delle ultime partite. Occorre portare ognuno nella partita sapendo che qualunque passo in avanti, necessario per uscire dai momenti un po’ difficili come possono essere tanti in ogni stagione, deve essere fatto ognuno insieme ai propri compagni.”