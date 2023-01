Basket, Serie A: Trieste passa a Treviso

14-01-2023 23:19

Netta vittoria per Trieste al Palaverde di Treviso nel match valido per l’anticipo della quindicesima giornata della Serie A di basket. Gli alabardati hanno inflitto la decima sconfitta in campionato alla squadra di coach Nicola, piegata per 69-88 e mai in grado di impensierire gli ospiti.

Top scorer per Trieste è Frank Bartley con 20 punti, molto bene anche Skylar Spencer (16 punti ed 11 rimbalzi). In casa Treviso non bastano i 22 punti di Paulius Sorokas.

In classifica Trieste nona a 12 punti, Treviso penultima a 10.