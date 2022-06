Basket, Shengelia: "Giocato con più fisico"

11-06-2022 16:33

Domani, Olimpia Milano e Virtus Bologna scendono in campo per gara 3 in perfetta parità. La prima partita è stata vinta dalle scarpette rosse e la seconda dalle V Nere.

A parlare dopo l’importante vittoria è stato l’MVP del mathc Shengelia: “Abbiamo giocato con più fisico, abbiamo preso i rimbalzi che volevamo rispetto a gara 1. Siamo entrati con tanta energia. Ci aspettiamo una grande atmosfera al Mediolanum Forum. Quella di stasera dei nostri tifosi è stata pazzesca. Mi aspetto di trovare una nostra squadra rilassata che sappia controllare quello che può controllare e non cadere nel panico quando non si possono controllare le azioni”.