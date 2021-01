Basket, si recupera oggi Vanoli - Milano

Si recupera oggi l’ultima giornata del girone di andata della Serie A di basket tra Vanoli Cremona e A|X Armani Exchange Milano in programma alle orre 17.00.

Un match chiave che determinerà il nome dell’ottava squadra qualificat per a Freccia Rossa Final Eight in programma dall’11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum. Se Cremona bvincessi conquistrebbe un posto nel tabellone principale anche se bisognerà aspettare anche il recupreo tra Openjobmetis Varese e Allianz Pallacanestro Trieste.

Milano se dovesse vincere determinerà l’accesso di Trieste settima e Reggio Emilia ottava.

OMNISPORT | 19-01-2021 15:45