Basket, si rivede Baldasso in casa Olimpia

Il giocatore italiano ha ripreso ad allenarsi

02-03-2023 14:56

Buone nuove in casa Olimpia. Visto i tanti infortunati sorride Ettore Messina dato che Tommaso Baldasso è tornato ad allenarsi.

Il giocatore azzurro si era infortunato l’8 gennaio a Napoli, nella spartita persa al supplementare con la GeVi. Baldasso aveva riportato una frattura del terzo metacarpo della mano destra.

Nelle ultime ore il giocatore, i cui tempi di recupero erano del resto fissati per i inizio marzo è tornato ad allenarsi con il gruppo. In vista di un mese fitto di impegni non è da escludere il suo impiego nel match di domenica contro Scafati, alle 16.30