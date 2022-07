Basket, Simone Fontecchio: possibile offerta dei Lakers in NBA

17-07-2022 15:47

Simone Fontecchio è uno dei cestisti italiani che più ha alzato il livello delle proprie prestazioni nel corso degli ultimi due anni. Le sue giocate, sia in Eurolega che in Nazionale, non sono passate inosservate neanche alle grandi franchigie NBA, ma ora la possibilità che Fontecchio si possa trasferire Oltreoceano potrebbe essere davvero concreta.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Prealpina, e ripresa poi da Eurosport, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un suo eventuale passaggio in NBA. Infatti, Fontecchio ha appena finito la sua prima stagione (di tre previste) col Baskonia ma, scrive sempre Eurosport, nel suo contratto esisterebbe una clausola che gli permetterebbe di liberarsi in caso di chiamata da una franchigia NBA.

Una delle squadre che al momento sembra maggiormente interessate sono i gialloviola dei Los Angeles Lakers, che stanno cercando di ripartire dopo una stagione che, nonostante la presenza in rosa di LeBron James, li ha visti addirittura fuori dai playoff.

Per il momento non ci si può sbilanciare sulle probabilità di questo passaggio negli States, ma sicuramente i prossimi giorni saranno decisivi.