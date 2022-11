Basket, Spagnolo: "NBA? Per ora testa a Trento"

29-11-2022 11:14

Matteo Spagnolo, giovane talento e prospetto della pallacanestro italiana si è raccontato in una lunga intervista concessa a “Corriere dello Sport”.

L’azzurro è attualmente un giocatore dell’Aquila Trento: “Mi sto trovando benissimo, in generale con la squadra e con lo staff. Stiamo crescendo molto tutti insieme, ci stiamo migliorando a vicenda, siamo sulla strada giusta. Non ho dubbi”.

E rispetto alla precedete esperienza a Cremona, spiega: “Ho un bel ruolo anche qui, ho spazio. Sto riuscendo a creare vantaggi in campo per me e per la squadra ed è quello che mi riesce meglio. Sto imparando a comprendere i punti di forza di ognuno di noi per mettere tutti in ritmo. Obiettivi? Voglio sicuramente fare i playoff in Serie A. E vorrei provarci anche in Eurocup. Non siamo fuori. Per il resto, secondo me non bisogna avere fretta, le cose arrivano con tempo pazienza e lavoro. La decisione di venire a Trento è stata giusta, è una società grande, super-seria molto professionale”.

Infine su un possibile futuro in NBA: “Non lo so. Io quando faccio una cosa penso al presente. Bisogna vivere il presente. Quest’anno mi concentro su Trento. Credo che tutto arrivi di conseguenza”.