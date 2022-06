Basket, Supercoppa 2022: svelati gli accoppiamenti

22-06-2022 16:54

Subito la chance di rivincita per la Virtus Bologna.

Sono stati infatti resi noti gli accoppiamenti della prossima Supercoppa 2022. AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna scenderanno in campo mercoledì 28 per le semifinali di Supercoppa, in programma al PalaLeonessa di Brescia.

La manifestazione assegnerà così il primo trofeo dell’anno. Formula, che torna, da quest’anno alle classiche Final Four. Per quanto riguarda l’altro accoppiamento sarà sfida Bertram Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari, le due semifinaliste battute da Virtus e Olimpia nei playoff.

La finale è fissata da calendario per giovedì 29 settembre. La regular season partirà invece il primo weekend di ottobre.