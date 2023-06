Il pilota della Ducati: "È statao un weekend pieno di alti e bassi".

25-06-2023 19:17

Dopo il GP ad Assen Enea Bastianini non ha nascosto la delusione: “È statao un weekend pieno di alti e bassi – le parole del pilota Ducati ufficiale -. La caduta? Non ci voleva, specialmente prima della pausa”.

Bastianini ha ammesso: “Vado in vacanza con l’amaro in bocca. È un peccato perché avrei potuto recuperare qualche posizione. Mi manca ancora l’inserimento: non appena provo a fare qualcosa di più mi si chiude la moto”.