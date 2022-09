Bastianini vs Bagnaia, Dall'Igna: "Bisogna essere sportivi..."

19-09-2022 09:38

Il duello fratricida tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia ha divertito il pubblico ma non è andato troppo giù ai vertici della Ducati, che volevano massimizzare la caduta di Fabio Quartararo. La vittoria del riminese ad Aragon è stata commentata così dal direttore generale Gigi Dall’Igna: “Due piloti che lottano fino alla fine creano sempre apprensione, ma io dico la verità e ripeto che erano liberi di lottare. Poi, è sicuro che avrei preferito vincesse Pecco, non sono deficiente, ma bisogna essere sportivi”.

Bastianini non si pente affatto di aver lottato con Bagnaia: “Ho attaccato per zittire le voci. Rivendendo la gara di Misano mi veniva il nervoso perché avevo sbagliato la Curva-4, questa volta non ho sbagliato e riguarderò la gara molto più volentieri”.