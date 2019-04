Batistuta danza con la sua Irina a Ballando con le stelle

Gabriel Omar Batistuta si dimostra un uomo dotato di ironia e di candida simpatia, anche in questa partecipazione (assai divertente) a Ballando con le stelleedizione 2019. Durante la seconda puntata del dance show di Raiuno, il campionissimo è sceso in pista con la moglie, Irina Fernandez, nell’inedito ruolo (per l’Italia) di “ballerini per una notte’.

Per l’ex attaccante viola e romanista, legato al nostro Paese da una storia gloriosa e da una indubbia disponibilità a prestarsi a iniziative benefiche, l’ovazione è stata ovvia. Non per il campione, forse. Milly Carlucci ha sottolineato il calore del pubblico davanti alla sorpresa del bomber: “Sei amato da tutti, anche qui a Roma dove hai vinto lo scudetto”.

L’argentino si è mostrato emozionato e ha ammesso di essere lì per accontentare la moglie, che ha dimostrato di essere una eccellente ballerina. “Io ho il ballo in testa ma non nei piedi”, ha detto Batistuta con la consueta allegria.

Dal ballo è passato poi a raccontare la sua vita, quella che da sempre condivide con Irina: “Ci siamo conosciuti quando le aveva appena 15 anni, io 17. Mi sono imbucato al suo compleanno, lei non mi ha nemmeno visto però poi l’ho corteggiata e conquistata”.

Irina dalla sua ha dichiarato amore eterno a Bati: “Mi è sempre stato vicino nei momenti difficili, mi ha sempre fatto sentire il suo amore”. E il ricordo dei fiorentini vola a quel “Irina te amo” urlato dentro la telecamera dopo aver segnato il 2-1 al Milan, quel 25 agosto 1996, che valse la Supercoppa italiana.

L’ex attaccante ha ripercorso anche i momenti difficili ovvero i problemi fisici, le operazioni alle caviglie, le avversità affrontate dopo aver lasciato il calcio. “Ho fatto due interventi sei-sette anni fa, ora le caviglie stanno meglio. Quando avevo vent’anni pensavo di essere Rambo e volevo giocare sempre”, ha spiegato.

Prima della performance, c’è stato spazio per un ingresso a sorpresa: quello dell’incontro con Pablo DanielOsvaldo (altro ex viola), concorrente di Ballando 2019. I due argentini s’incontrano: baci, abbracci e reciproci complimenti.

VIRGILIO SPORT | 08-04-2019 11:18