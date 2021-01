Bayern: eliminato da una squadra di seconda serie

Il 2020 è stato un anno glorioso per il Bayern Monaco, nonostante tutto. Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League portate a casa per il Treble, per il quale la squadra di Flick era favorita anche per il nuovo anno. Invece, alla prima gara decisiva, sogno già cancellato.

Incredibilmente, infatti, il Bayern Monaco è stato eliminato dalla Coppa di Germania. Ancor più scioccante il fatto che i bavaresi campioni di tutto sono stati buttati fuori da una squadra della Serie B tedesca, ovvero l’Holstein Kiel, attualmente secondo ad un punto dalla capolista Amburgo.

In campo con Gnabry come prima punta, il Bayern Monaco ha utilizzato le seconde linee convinto di poter agevolmente passare al turno successivo, ma Wahl è riuscito a segnare il 2-2 nei tempi regolamentari al minuto 95, dopo che Sane e lo stesso Gnabry sembravano poter portare i bavaresi avanti (Bartels aveva momentaneamente pareggiato per i padroni di casa).

Ai tempi regolamentari, il risultato non è cambiato, con il Bayern che nel frattempo aveva inserito anche Robert Lewandowski. Dagli undici metri sei rigori su sei per l’Holstein Kiel, mentre gli ospiti hanno fallito con Roca, subentrato tra l’altro pochi minuti prima del 2-2, quello decisivo.

Con l’eliminazione del Bayern ai sedicesimi di finale, dopo che la compagine di Flick aveva superato agevolmente il Duren per 3-0, sarà interessante capire chi potrà sollevare al cielo tedesco la DFB-Pokal nella prossima primavera, considerando il dominio pressochè totale della società bavarese.

Dal 2012, infatti, il Bayern ha fallito l’accesso alla finale solamente nel 2015 e nel 2017, vincendo cinque edizioni e perdendo quella del 2018 contro l’Eintracht. Avanti agli ottavi tutte le altre big, dal Lipsia al Borussia Dortmund, passando per il Bayer Leverkusen. Ora a caccia del successo: il Re ha abdicato.

OMNISPORT | 13-01-2021 23:51