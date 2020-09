Bayern, Flick vuole il riscatto di Perisic

Trattativa in corso per il riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Secondo quanto riporta la Bild, il tecnico Hansi Flick ha chiesto alla dirigenza di riscattare l’ala croata in prestito dall’Inter.

A trattare con i nerazzurri, riporta il quotidiano tedesco, sarà direttamente il CEO Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante della squadra meneghina. Il Bayern vuole il giocatore ma punta ad uno sconto rispetto ai 20 milioni di euro che erano stati inizialmente fissati al momento del prestito.

OMNISPORT | 01-09-2020 14:48