Bayern Monaco, Gnabry coi piedi per terra: “Non siamo favoriti, la strada è lunga”

È parso molto prudente Serge Gnabry a poco più di 24 ore dalla sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev.

L’attaccante del Bayern Monaco infatti, reduce da una debilitante forma influenzale, non ha voluto dar credito alle ultime voci che hanno dato i bavaresi come i principali favoriti per la conquista del massimo torneo continentale, una competizione dove è meglio procedere e pensare un passo alla volta.

“No, non siamo i favoriti, non la vediamo così. È la prima volta che sento dire che siamo i grandi favoriti per la vittoria finale. Certo, la vittoria con il Barcellona è stata bella e importante, ma la strada è ancora lunga” ha detto la punta classe 1995.

“Siamo concentrati sulla gara di domani, nelle ultime sfide ci siamo divertiti e vogliamo continuare a farlo. Abbiamo una rosa numerosa e competitiva, quando ci sono così tante partite da giocare è un bene avere tanti buoni giocatori” ha proseguito Gnabry.

“La Dinamo Kiev? Conosciamo già alcuni giocatori, è una squadra tosta. Vogliamo mantenere la porta inviolata e segnare tanti gol”.

OMNISPORT | 28-09-2021 15:28