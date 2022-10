Bayern Monaco: grave infortunio per Sanè

17-10-2022 12:10

Brutte notizie per il Bayern, la nazionale tedesca, ma soprattutto per Leroy Sanè. L’attaccante si è infortunato in maniera grave, e dovrà stare fermo a lungo, talmente a lungo che i tempi di recupero non sono nemmeno stati fissati, mettendo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali.

Il ko si è verificato ieri sera, quando i bavaresi stavano giocando il match casalingo contro il Friburgo vinto per 5-0 con Sanè autore della rete del momentaneo tre a zero. Al mimuto 76 però, l’attaccante ex Manchester City, è stato costretto a chiedere il cambio.

Dopo gli esami diagnostici, il Bayern Monaco ha comunicato che “per il momento dovrà fare a meno di Leroy Sané. Il 26enne ha riportato uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra durante la vittoria casalinga per 5-0 contro il Friburgo domenica sera. Questo è stato il risultato degli esami del dipartimento di medicina interno”.

La lesione muscolare è seria e quindi, a un mese di distanza dai Mondiali, il giocatore rischia di non poter partire per il Qatar. Molto probabilmente il suo rientro in campo non avverrà prima del 2023.