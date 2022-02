Bayern Monaco, Muller nei guai: avrebbe maltrattato i suoi cavalli

15-02-2022 09:07

Thomas Muller e sua moglie sono accusati di crudeltà verso i loro cavalli da parte di Peta, che difende la salute e il benessere degli animali. Lo scrive il Daily Mail. Il giocatore del Bayern Monaco e la sua signora gestiscono un allevamento di cavalli e avevano annunciato che D’Avie era ko per un problema a uno zoccolo prima della fase riproduttiva. Peta accusa la coppia di permettere ai loro cavalli di compiere “atti sessuali innaturali” nella loro fattoria per ottenere sperma di cavallo, poi congelato e venduto per 200 euro a dose.

