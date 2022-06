02-06-2022 19:04

Thomas Muller ha lanciato un appello a Robert Lewandowski affinché rimanga al Bayern Monaco dopo che l’attaccante da record ha chiesto il trasferimento.

Il mese scorso è stato confermato che Lewandowski ha rifiutato l’offerta di un nuovo contratto al Bayern, al quale si è unito nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund. Ha detto al Bayern che vuole andarsene durante la prossima finestra di mercato, piuttosto che aspettare la scadenza del contratto l’anno prossimo.

Lewandowski è sembrato lasciare poco margine di manovra, affermando questa settimana: “Quello che è certo al momento è che la mia storia al Bayern è finita. Non vedo alcuna possibilità di continuare la mia carriera in questo club”.

Tuttavia Muller nutre la speranza che Lewandowski possa cambiare idea.

Gli assist di Muller hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo di Lewandowski, con il Bayern che ha vinto otto titoli consecutivi in Bundesliga da quando quest’ultimo è arrivato al club da Dortmund.

Se Lewandowski è il re dei gol della Bundesliga, Muller è il maestro degli assist.

Parlando con la rivista tedesca Kicker, Muller ha dichiarato: “Vorrei che il mio partner d’attacco rimanesse”.

Il Barcellona spera di ingaggiare Lewandowski, ma i suoi problemi finanziari degli ultimi tempi potrebbero non rendere l’operazione facile da realizzare.

Il Bayern si aspetterà probabilmente una cifra consistente per il trasferimento e la sua posizione attuale è che il giocatore non è in vendita.

“È una pausa e abbiamo vissuto molte esperienze in questo periodo”, ha detto Muller. “Ricordo anche il desiderio di Franck Ribery di trasferirsi al Real Madrid“.

Ribery voleva trasferirsi a Madrid nel 2009, ma è stato convinto a restare e ha trascorso altri 10 anni di successo al Bayern.

Muller ha aggiunto: “Una cosa è certa: ogni giocatore, che è ancora sotto contratto a Monaco il 1° settembre, vorrà anche giocare bene, perché a nessun giocatore piace giocare male”.

Lewandowski ha superato il record di 40 gol in Bundesliga di Gerd Muller nel 2020-21 e nella stagione appena conclusa ne ha segnati 50 in tutte le competizioni per i giganti bavaresi.

Nella stagione 2021-22 Muller ha realizzato 18 assist, eguagliando il totale della stagione precedente.